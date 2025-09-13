خطوة مهمة لدعم الزراعة النظيفة.. تسجيل مركبين حيويين جديدين لمكافحة الآفات

أشاد علاء فاروق بالجهود البحثية، لخبراء وعلماء مركز البحوث الزراعية، وخاصة في مجال دعم الابتكار وتوطين صناعة المبيدات الحيوية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير بدائل آمنة وفعالة للمزارعين.

وأشار فاروق، إلى أن تلك الجهود تخدم توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مستقبل الزراعة المستدامة في مصر، والزراعة النظيفة ودعم المحاصيل التصديرية الهامة، لافتا الى أن المبيدات الحيوية تمثل البديل الأكثر أماناً واستدامة مقارنةً بالمبيدات الكيميائية التقليدية.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، عن نجاح معهد بحوث وقاية النباتات التابع للمركز، في تسجيل مركبين حيويين جديدين لمكافحة الآفات الزراعية، بما يعزز من توطين صناعة المبيدات الحيوية.

وأضاف أن المركب الأول، واسمه "بيوميتا 2.5% WP" والمستخلص من فطر Metarhizium anisopliae، أثبت فعالية كبيرة في القضاء على العنكبوت الأحمر على محصول الخيار داخل الصوب، بالإضافة إلى مكافحة آفة الافيستيا التي تصيب نخيل البلح.

وأشار إلى ان المركب الثاني، "بيوسيانا 2.5% WP" والمستخرج من فطر Beauveria bassiana، فقد تم اعتماده خصيصاً لمكافحة دودة الحشد الخريفية التي تهدد محصول الذرة. وقد تم إدراج هذين المركبين بشكل رسمي في لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت رقمي 5375 و5378.



ووجه عبدالعظيم، الشكر إلى فريق البحث المسؤول عن برنامج إنتاج المبيدات الحيوية في معهد وقاية النباتات، تقديراً لجهودهم البحثية والعلمية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الهام الذي يخدم مستقبل الزراعة المستدامة في مصر.

من جهته، أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، مواصلة المعهد دوره الريادي والهام، في تطوير حلول صديقة للبيئة لمكافحة الآفات، لافتا إلى أن المعهد كان قد سجل خلال الفترة الماضية، عددا من المبيدات الحيوية، في إطار جهود وحدة البيوتكنولوجيا الجزيئية، لافتا إلى أن المبيدات المسجلة شملت مركب "بروتكتو 9.4% WP"، وهو مبيد حيوي فعّال ضد مجموعة من الآفات الزراعية الهامة، بالإضافة إلى مركب "بيوكاد 5.5% WP"، الذي خُصص لمكافحة فراشة درنات البطاطس.