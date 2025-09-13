قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن القمة العربية في الدوحة
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة لفض الاشتباك في الدوري الممتاز
الأونروا: المجاعة في غزة سببها قيود الإحتلال على المساعدات الإنسانية
خطوة مهمة لدعم الزراعة النظيفة.. تسجيل مركبين حيويين جديدين لمكافحة الآفات

شيماء مجدي

أشاد علاء فاروق بالجهود البحثية، لخبراء وعلماء مركز البحوث الزراعية، وخاصة في مجال دعم الابتكار وتوطين صناعة المبيدات الحيوية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير بدائل آمنة وفعالة للمزارعين.

وأشار فاروق، إلى أن تلك الجهود تخدم توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مستقبل الزراعة المستدامة في مصر، والزراعة النظيفة ودعم المحاصيل التصديرية الهامة، لافتا الى أن المبيدات الحيوية تمثل البديل الأكثر أماناً واستدامة مقارنةً بالمبيدات الكيميائية التقليدية.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، عن  نجاح معهد بحوث وقاية النباتات التابع للمركز،  في تسجيل مركبين حيويين جديدين لمكافحة الآفات الزراعية، بما يعزز من توطين صناعة المبيدات الحيوية.

وأضاف أن المركب الأول، واسمه "بيوميتا 2.5% WP" والمستخلص من فطر Metarhizium anisopliae، أثبت فعالية كبيرة في القضاء على العنكبوت الأحمر على محصول الخيار داخل الصوب، بالإضافة إلى مكافحة آفة الافيستيا التي تصيب نخيل البلح.
وأشار إلى ان المركب الثاني، "بيوسيانا 2.5% WP" والمستخرج من فطر Beauveria bassiana، فقد تم اعتماده خصيصاً لمكافحة دودة الحشد الخريفية التي تهدد محصول الذرة. وقد تم إدراج هذين المركبين بشكل رسمي في لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت رقمي 5375 و5378.

ووجه عبدالعظيم، الشكر إلى فريق البحث المسؤول عن برنامج إنتاج المبيدات الحيوية في معهد وقاية النباتات، تقديراً لجهودهم البحثية والعلمية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الهام الذي يخدم مستقبل الزراعة المستدامة في مصر.

من جهته، أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، مواصلة المعهد دوره الريادي والهام، في تطوير حلول صديقة للبيئة لمكافحة الآفات، لافتا إلى أن المعهد كان قد سجل خلال الفترة الماضية، عددا من المبيدات الحيوية، في إطار جهود وحدة البيوتكنولوجيا الجزيئية، لافتا إلى أن  المبيدات المسجلة شملت مركب "بروتكتو 9.4% WP"، وهو مبيد حيوي فعّال ضد مجموعة من الآفات الزراعية الهامة، بالإضافة إلى مركب "بيوكاد 5.5% WP"، الذي خُصص لمكافحة فراشة درنات البطاطس.

الزراعة مركبين حيويين مكافحة الآفات الآفات الزراعية مركز البحوث الزراعية

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

نجوم استعانوا بطبيب نفسي قبل أحمد سعد.. أنغام تناولت أدوية اكتئاب لخمس سنوات.. ومحمد محيي لجأ للمهدئات

أحمد حلمي يكشف حقيقة رده على تصريحات سلوم حداد

ذكرى وفاة سراج منير.. تزوج من فنانة مشهورة وترك الطب وأفلس فى النهاية

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

