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أخبار البلد

أمين العلميين : قرار شطب أعضاء المجلس باطل..ويتم بحكم محكمة فقط

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:47 م
المهندس صلاح النادى
المهندس صلاح النادى الأمين العام لنقابة العلميين
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شيماء مجدي
أكد المهندس صلاح النادى الأمين العام لنقابة العلميين ،أنه تم التواصل مع العديد من أجهزة ومؤسسات الدولة ، وخاصة وزارة الصحة .

وأضاف "صلاح النادى" فى بيان له ، أنه تم الاتفاق على عدم الاعتراف بأي قرار شطب لعضو من النقابة سواء من مجلس او جمعية عمومية الا اذا كان مرفقا بحكم محكمة يؤيد شطب العضو نتيجة ارتكاب جريمة مهنية ، طبقا للقانون.

وتابع قائلًا :"لن يغلق اي معمل او يلغي ترخيص او يمنع صدور ترخيص طالما لم يصدر حكم محكمة ضد هذا العضو يفيد شطبه من سجلات النقابة".

وقال "امين نقابة العلميين" إن هذا يعنى أن قرارات النقابة بشطب عدد من أعضاء المجلس باطلة ، وأن السلطة المختصة هو المجلس المنتخب .

جاء ذلك بعد إعلان نقيب العلميين الدكتور عبدالستار المليجى فوزه بالإنتخابات بالتزكية دون الاعتبار لقرارات مجلس النقابة .
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