AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قلق في فرنسا في ليلة رأس السنة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:22 م
قلق في فرنسا في ليلة
قلق في فرنسا في ليلة راس السنة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، أنها حظرت تظاهرات "السترات الصفراء" في ساحة الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، ليلة رأس السنة.

ووفق بيان صادر عن شرطة باريس، فقد "أصدر قائد الشرطة قرارا يحظر فيه أي تجمعات ومواكب وتظاهرات للسترات الصفراء في ميدان شارل ديجول في الشانزليزيه، وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى، وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية، ومنطقة Champ de Mars، وقرب مجلس الشيوخ وكاتدرائية نوتردام وقصر Matignon وفي العديد من محطات القطار".

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنر، قد أعلن تعزيز الإجراءات الأمنية، وإرسال نحو 100 ألف من عناصر الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد عشية العام الجديد في فرنسا، مؤكدا أنه لا يوجد خطر أمني محدد، مضيفا: "لكننا نستعد لكل شيء".

ولفتت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنها ستدعم القوات الأمنية بوحدات من الجيش والحماية المدنية تحسبا لأي عمل إرهابي، من دون أن تكون هنالك مؤشرات تعزز ذلك، لكن درجة التأهب والحيطة ستكون في أقصى مستوياتها.

ويحتشد غالبا نحو مليون شخص في العاصمة باريس عشية العام الجديد.

ويعد مصدر القلق الرئيسي هو الإضراب في وسائل النقل العام المحلية وذات المسافات البعيدة في فرنسا.

وظل اثنان من خطوط مترو الأنفاق في باريس الـ 16، مغلقين تمام يوم الاثنين، حسب شركة النقل "آر إيه تي بي" في باريس. أما معظم خطوط المترو الاخرى فهي تعمل خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

وفي ليلة رأس السنة، يجب تشغيل الخطوط الآلية بالكامل حتى الساعة 01:45 صباحا. وأعلنت شركات النقل أنه سيكون هناك المزيد من الحافلات خلال الليل.

وكانت مجموعات مجموعات "السترات الصفراء" ومجموعات الاحتجاج على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الليلة إلى احتجاجات تتزامن مع احتفالات رأس السنة في وسط العاصمة، في وقت ينتظر فيه الفرنسيون في كل عام كلمة متلفزة للرئيس الفرنسي تبث عبر الشاشات لتهنئتهم بالسنة الجديدة. وتخطط الحكومة لإجراء مزيد من المحادثات اعتبارا من 7 يناير.

وجدير بالذكر أنه يجتمع عادة في كل عام، ما بين 250 إلى 300 ألف شخص في جادة الشانزليزيه للاحتفال بالعام الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز لتفريق تظاهرات السترات الصفراء في باريس

شاهد.. حرق مركبات وتخريب ممتلكات عامة في احتجاجات فرنسا

احتجاجات في العراق لليوم الـ35.. توتر واستنفار أمني فى لبنان.. والسترات الصفراء تجوب الشانزليزيه.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

خوفا من الإضراب | السعودية تحذر مواطنيها في باريس

السعودية تحذر مواطنيها في فرنسا من التواجد بهذه المناطق

إضراب مفتوح بـ فرنسا احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد

ترشيحاتنا

بعد أزمة جوجل.. بدرية طلبة مطلوبة في السعودية (القصة الكاملة)

شاهد.. إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية

تشريح جثة رجل قتل دفاعا عن زوجته فى المرج بسبب حذاء

تصرف مزعج من مسافرة على متن طائرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

بعد الاحتجاجات.. إجلاء السفير الأمريكي في بغداد

غضب في الأردن بسبب فيديو لشاب يمارس الرذيلة في الطريق العام

AdvertisementS

شر انتقام.. بمقطع إباحي عريس يفضح علاقة عروسه بزوج أختها أمام المعازيم

أزمة لينا الفيشاوي مع والدها تتواصل بعد الصورة العارية.. ورد فعل غير متوقع من الأب والابنة

قفز من الشباك هربًا.. عاطل يقتل والدته بـ شاكوش في كفر الشيخ

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء .. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين "فيديو"

لا يعرفها الكثير.. 4 ركعات في آخر السنة تكفر ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

ضربة جديدة لـ بي إن سبورتس.. ظهور قناة بديلة لـ بي أوت كيو.. صور

بيان شديد اللهجة من السعودية بعد قصف مليشيات إيران لقواعد أمريكية في العراق

بسبب إطلالة رأس السنة| رانيا يوسف تثير الجدل من جديد.. شاهد

بعد أزمة جوجل.. بدرية طلبة مطلوبة في السعودية (القصة الكاملة)

هيونداي تطرح توسان hyundai tucson الجديدة بتصميم خيالي .. صور

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لرئيس الزمالك عن الخطيب وعبد الله السعيد .. قرارات مجلس الأهلي تصدر بشأن المصابين والألعاب الأخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم معاناته.. مراهق مصاب بالسرطان يرفض التوقف عن الابتسام.. تفاصيل مؤثرة

تعرف على أول 3 مناطق احتفالًا بالكريسماس في العالم

شاهد.. إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية