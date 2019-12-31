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رياضة

شيكابالا وعبد الله جمعة ينتظمان في مران الزمالك اليوم

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:29 م
محمود عبدالرازق شيكابالا
محمود عبدالرازق "شيكابالا"
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
انتظم محمود عبدالرازق "شيكابالا" وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابات المختلفة التي كان يعاني منها الثنائي .

وكان شيكابالا يعاني من نزلة برد قوية فيما كان يعاني جمعة من كدمة في القدم.

وشارك الثنائي بشكل طبيعي في المران اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد أن اطمأن الجهاز الفني والطبي من قدرتهما على خوض التدريبات.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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