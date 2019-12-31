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أخبار العالم

بعد الاحتجاجات.. إجلاء السفير الأمريكي في بغداد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:23 م
الحشد الشعبي في العراق
الحشد الشعبي في العراق
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رويترز
قال مسئولان بوزارة الخارجية العراقية، إنه تم إجلاء السفير الأمريكى وموظفي السفارة الأمريكية فى بغداد.

وكان زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم ميليشيا بدر هادي العامرى، وصلا أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، ونصب مناصرو "حزب الله العراق" خيام الاعتصام أمام مبنى السفارة، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير وحرقوا العلم الأمريكي.

وحاول محتجون اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد للاحتجاج على القصف الذي طال أحد المقار الخاصة ببعض الميليشيات المحسوبة على إيران فى العراق أول أمس.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية القصف الأمريكى على مقارّ ألوية للحشد الشعبى فى الأنبار.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف فى بيان اليوم: إن" وزارة الخارجيّة تدين وبشدّة ما أقدمت عليه القوات الأمريكية من قصف مقارّ ألوية تنتمى للحشد الشعبى، وهو ما نراه انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق، وعملًا مُدانًا، ترفضه جميع الأعراف، والقوانين التى تحكم العلاقات بين الدول".
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