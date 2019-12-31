محمد عبد الغني يحصل على راحة من مران الزمالك اليوم

حصل محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم ب نادي الزمالك على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.



حيث فضل الجهاز الفني منح اللاعب راحة في ظل غيابه عن مباراة أسوان المقبلة، بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.



ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وكانت آخر مواجهات الزمالك أمام زيسكو الزامبي في إطار مبايات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.