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محافظات

باستثمارات 3 ملايين جنيه.. رصف طريق كفر السابي - الإبراهيمية بالبحيرة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:52 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها خلال فترة وجيزة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2019 /2020 م وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى قيام مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بمتابعة أعمال طبقة الأساس بطريق كفر السابى-الإبراهيمية مركز شبراخيت بطول 0.9 كم وبتكلفة 2.86 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال التكاسى بطول الطريق ضمن الخطة الاستثمارية بالمديرية تحت إشراف إدارة التنفيذ وهندسة الطرق بالمركز تيسيرا على المواطنين والحركة المرورية.

وشدد اللواء آمنة محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.
باستثمارات 3 ملايين جنيه.. رصف طريق كفر السابي - الإبراهيمية بالبحيرة
باستثمارات 3 ملايين جنيه.. رصف طريق كفر السابي - الإبراهيمية بالبحيرة
باستثمارات 3 ملايين جنيه.. رصف طريق كفر السابي - الإبراهيمية بالبحيرة
باستثمارات 3 ملايين جنيه.. رصف طريق كفر السابي - الإبراهيمية بالبحيرة
باستثمارات 3 ملايين جنيه.. رصف طريق كفر السابي - الإبراهيمية بالبحيرة
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