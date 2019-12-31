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محافظات

محافظ الدقهلية: تكليف رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة فتح شارع بـ بدواي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:06 م
صدى البلد
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة فتح شارع بقرية بدواي التابعة لمركز المنصورة، وذلك بعد ثبوت مخالفة أحد الابنية وتعديه على الشارع العام. 

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي، وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة المنزلة بزيادة عدد عمال النظافة بالمدينة وسرعة ابرام عقود نظافة مع كافة المحلات التجارية.

وأكد محافظ الدقهلية أن مستوى النظافة بالمراكز والمدن والأحياء وابرام عقود مع المنشآت التجارية من أهم عناصر التقييم لبقاء المسئول من عدمه.

كما قرر محافظ الدقهلية إحالة أوراق شكوى بناء سور على أرض أملاك دولة بكفر الحطبة التابعة لمركز شربين. 


وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة شربين بسرعة الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بالواقعة بالشؤون القانونية وإزالة المخالفات.
محافظ الدقهلية: تكليف رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة فتح شارع بـ بدواي
محافظ الدقهلية: تكليف رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة فتح شارع بـ بدواي
محافظ الدقهلية: تكليف رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة فتح شارع بـ بدواي
محافظ الدقهلية: تكليف رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة فتح شارع بـ بدواي
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