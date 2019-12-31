670 ألف جنيه قروض ومساعدات مالية من الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

قدمت جمعية الأورمان قروضا ومساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا، وقام محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة المنيا، نائبا عن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتسليم 18 شيكا مساعدة لزواج أيتام و70 قرضا حسنا لتطوير مشروعات متناهية الصغر بإجمالى 670 ألف جنيه.



وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية، لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى والأيتام ومحدودي الدخل من أبناء محافظة المنيا.



وقال السكرتير العام، إن جمعية الأورمان لها دور رائد في تنمية المجتمع وتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة، مشيدًا بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم.



من جانبه، أوضح سيد الشوربجى مدير فرع جمعية الأورمان إن الحالات المستفيدة تم اختيارها بعد إجراء بحث اجتماعي تمَ بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لبيان مدى احتياجاتهم وظروفهم المعيشية وتحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن جمعية الأورمان، سبق ونفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية بمحافظة المنيا من بينها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.

