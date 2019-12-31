جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من خصل الشعر الطبيعي

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى عبدالعزيز مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من بواريك وخصل الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الإمارات رقم 927 القادمة من دبى اشتبه أحمد فوزي رئيس قسم تفتيش الركاب المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب سعودي قادم من الإمارات.



وبالعرض على زكريا حسب الله نائب مدير الجمرك قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.



وبالعرض على سامى عبدالعزيز مدير الإدارة قرر تكليف شيرين كمال مأمور الجمرك تحت إشراف الأستاذ صبحى ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 39 كيلو جراما من بواريك وخصل الشعر الطبيعي داخل حقائبه.



قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 78 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.