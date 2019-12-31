سمر ياقوت تكتب: قلب واحد 2020



فمصر الدولة الوحيد التي نستقبل جميع اعيادها دون تفرقة بين مسلم او مسيحي فالجميع يحيي الاحتفالات ويقومون بتهنئة بعضهم البعض دون النظر إلى الديانة فنحن كمصريين نهنئ بعضنا البعض ونقوم بتعليق الزينة المناسبة للعيد فمثلا عند الاحتفال برأس السنة ترى في معظم الشوارع المحلات التجارية وبالأخص المطاعم تضع شجرة الكريسماس وصور مختلفة ل "بابا نويل " احتفالًا بالعام الجديد ,



فتعد تلك الشجرة رمز للاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة وهي احدى تقاليد عيد الميلاد انتشارًا وتكون الشجرة صنوبرية الشكل او مخروطية خضراء اللون مثل شجرة التنور او الصنوبر ثم يعلق عليها المأكولات مثل الشيكولاتة والمكسرات او بعض الهدايا الصغير ويعلق عليها بجانب " بابا نويل " فالشعب المصري قادر على صناعة الفرحة والبهجة مهما كانت الصعاب وكلما زادت الأعباء شعب لا يقهر ولا يعرف لليأس طريق ,



وكعادة الشعب الأصيل المحب في تسجيل لحظات السعادة والخروج إلى الأماكن العام وهم يلتقتون صور سيلفي بجانب بابا نويل وشجرة الكريسماس والصغار يرتدون بابا نويل في وسط فرحة عارمة لاستقبال عامًا جديد ,

سلاماُ لعام مضى وسلاما على عام جديد نأمل ان يأتي بالخيرات على شعب المصري العظيم نجني ثمار العمل في الأعوام السابقة ونأمل ان نحقق الكثير من الاحلام والامنيات وان تتطور منظومة الصحة والتعليم إلى الأفضل وتسير مصرنا الحبيب نحو مستقبل أفضل وارقي.















ساعات قليلة وتدق الاجراس لنستقبل عام جديد على امل ان يكون مليئا بتحقيق الامنيات والكثير من الأحلام ونودع عامًا مضي ورحل بجميع ما حدث به من شدائد واحزان وافراح واحتفالات، فالشعب المصري تحمل كثيرًا على عاتقه كما رئينا في الأعوام السابقة ولكن اهدانا الله سبحانه وتعالى رئيس عظيم يعمل على بنا وطن واحد من اجل مستقبل أفضل لشباب مصر وأبنائها ,نحن رأينا الكثير من الإنجازات والكثير المشروعات الشباب التي تتحقق امام اعيننا فشعب مصر المحب لوطنه وارضه وحريص على مستقبل بلده دائما على قلب واحد ,