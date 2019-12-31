AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

سمر ياقوت تكتب: قلب واحد 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:53 م
صدى البلد
Advertisements
ساعات قليلة وتدق الاجراس لنستقبل عام جديد على امل ان يكون مليئا بتحقيق الامنيات والكثير من الأحلام ونودع عامًا مضي ورحل بجميع ما حدث به من شدائد واحزان وافراح واحتفالات، فالشعب المصري تحمل كثيرًا على عاتقه كما رئينا في الأعوام السابقة ولكن اهدانا الله سبحانه وتعالى رئيس عظيم يعمل على بنا وطن واحد من اجل مستقبل أفضل لشباب مصر وأبنائها ,نحن رأينا الكثير من الإنجازات والكثير المشروعات الشباب التي تتحقق امام اعيننا فشعب مصر المحب لوطنه وارضه وحريص على مستقبل بلده دائما على قلب واحد ,

فمصر الدولة الوحيد التي نستقبل جميع اعيادها دون تفرقة بين مسلم او مسيحي فالجميع يحيي الاحتفالات ويقومون بتهنئة بعضهم البعض دون النظر إلى الديانة فنحن كمصريين نهنئ بعضنا البعض ونقوم بتعليق الزينة المناسبة للعيد فمثلا عند الاحتفال برأس السنة ترى في معظم الشوارع المحلات التجارية وبالأخص المطاعم تضع شجرة الكريسماس وصور مختلفة ل "بابا نويل " احتفالًا بالعام الجديد ,

فتعد تلك الشجرة رمز للاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة وهي احدى تقاليد عيد الميلاد انتشارًا وتكون الشجرة صنوبرية الشكل او مخروطية خضراء اللون مثل شجرة التنور او الصنوبر ثم يعلق عليها المأكولات مثل الشيكولاتة والمكسرات او بعض الهدايا الصغير ويعلق عليها بجانب " بابا نويل " فالشعب المصري قادر على صناعة الفرحة والبهجة مهما كانت الصعاب وكلما زادت الأعباء شعب لا يقهر ولا يعرف لليأس طريق , 

وكعادة الشعب الأصيل المحب في تسجيل لحظات السعادة والخروج إلى الأماكن العام وهم يلتقتون صور سيلفي بجانب بابا نويل وشجرة الكريسماس والصغار يرتدون بابا نويل في وسط فرحة عارمة لاستقبال عامًا جديد ,
سلاماُ لعام مضى وسلاما على عام جديد نأمل ان يأتي بالخيرات على شعب المصري العظيم نجني ثمار العمل في الأعوام السابقة ونأمل ان نحقق الكثير من الاحلام والامنيات وان تتطور منظومة الصحة والتعليم إلى الأفضل وتسير مصرنا الحبيب نحو مستقبل أفضل وارقي.






Advertisements

ترشيحاتنا

بيان عاجل من سلطنة عمان عن السلطان قابوس .. فيديو

دوري الجن والعفاريت.. ممدوح عباس يوجه رسالة غريبة لمسئولي اتحاد الكرة

استغاثة من المصريين بالسعودية لوزير القوى العاملة

بعد زواج استمر 51 عامًا.. مسن يتبرع بكليته لزوجته بسبب تدهور صحتها

يطبق غدا .. قانون التأمينات والمعاشات الجديد هدية الحكومة للمصريين فى 2020

زيرو جمارك تركيا.. مواصفات أول سيارة كهربائية منتجة محليا في تركيا togg c-suv.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خلاف على الأجرة.. بلطجي يعتدي على سائق تاكسي باسكتلندا

قبل وفاته مباشرة.. فيديو لـ عجوز يسرع في كتابة وصيته على علبة مناديل

بعد زواج استمر 51 عامًا.. مسن يتبرع بكليته لزوجته بسبب تدهور صحتها