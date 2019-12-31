جرعة قانونية.. تعرف على جريمة البلاغ الكاذب وأركانها وعقوبتها.. حقك مضمون.. وحقوق الزوجة المطلقة غيابيا

- سبب تجريم البلاغ الكاذب

- أركان جريمة البلاغ الكاذب - حقوق المطلقة غيابيا - هل تختلف العقوبة إذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام؟





تعد جريمة البلاغ الكاذب تعمد إخبار إحدى السلطات العامة كذبًا، ما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بنية الإضرار به وأيضا هي "أخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائى حسبما قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى".





ونصت المادة 304 من قانون العقوبات "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعله، ونصت المادة 305 عقوبات، وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به".





ما سبب تجريم البلاغ الكاذب؟

علة التجريم واضحة، هي عقاب من تسول له نفسه استغلال حق الإبلاغ للسلطات العامة وإساءة استتخدامه على نحو يجعله من ناحية التعرض للأفراد بالطعن في شرفهم واعتبارهم ومن ناحية أخرى حماية السلطات الادارية والقضائية إقحامها في بلاغات كيدية وتعطيل سير العدالة .





ما هي أركان جريمة البلاغ الكاذب؟





اولا/الركن المادي ويتكون من:

أ _ الإبلاغ عن واقعة :

القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ , ويستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ .





فجريمة البلاغ الكاذب تتطلب اولا قيام شخص بالابلاغ او الاخبار وينبني على ذلك ان العقاب ليس مقصورًا على البلاغ الذي يقدمه شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره بل تتناول الشكوى الذي يقدمها شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره او عليه ولو ادعى فيها بحق مدني حتى ولو كان واقعا من موظف عمومي في اثناء تأدية وظيفتهكما يستوي ان يكون البلاغ على صورة خطاب او عريضه او مذكره مقدم للقضاء او السلطات الاداريه ويستوي ان يكون شفاهةً او كتابيا.





ب_ أمر مستوجب لعقوبة فاعله:

لا يشترط للعقاب علي البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء علي ما يعلمه المبلغ هو نفسه , بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة إشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير .





ج_ حصول تقديم البلاغ الي سلطه قضائيه او اداريه وذلك لان جريمة البلاغ الكاذب المقدم لسلطه قضائيه او اداريه معاقب عليها بقطع النظر عن كون السلطه المقدم اليها البلاغ مختصه اوغير مختصه.





د_ كذب البلاغ :وهو أن يكون الجانى عالمًا بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضًا أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصدًا الإضرار بمن بلغ فى حقه .





ثانيا /الركن المعنوي القصد الجنائي:

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد قدم علي التبليغ بسوء قصد مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده، وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه ، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده.





عقــــوبــــة البلاغ الكاذب:

عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي:الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.





هل تختلف العقوبه اذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام ؟

فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين.





كما يعتقد البعض من النساء عند تطليقها غيابيا أن طليقها أفلت من المسئولية وضاع حقها، وقد يتدخل بعض الأشخاص ويقومون بوهمها على أنها ليس من حقها شكوى زوجها طالما طلقها غيابيا فى اعتقادا منهم أن الزوجة المطلقة غيابيا ليس لها حقوق.





ففى ذات السياق عرف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى حقوق الزوجة المطلقة غيابيا فى القانون:





أولا: "الطلاق الغيابى هو الطلاق الذى يقع دون وجود الزوجة أو علمها يعنى جوزك يطلقك وانتى مش معاه عند المأذون وتعرفى انه طلقك غيابى منه أو من المأذون لم يتصل بيكى أو عن طريق إنذار على يد محضر من المحكمة (وممكن متعرفيش اصلا احيانا الا بعد فتره طويلة".





ثانيا : حقوق المطلقة غيابيا:

"الزوجة التي تطلق غيابيا ليها كل الحقوق الشرعية والقانونية من نفقات العدة والمتعة ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات ونفقة أولادها لو فى اولاد وأجر مسكن وحضانة ومصاريف تعليم الأبناء. ونفقة زوجة بنوعيها".





ثالثا: "الزوجة إذا استطاعت إثبات الضرر الذى أصابها لما جوزها طلقها غيابى وهى متعرفش ممكن ترفع عليه دعوى تعويض عن الأضرار التي حصلتلها"





رابعا: "ايه الحل لو جوزك طلقك غيابى وانتى متعرفش أو طلقك فى التليفون وهو بره ومش عارفه تثبتى دا او شاكه بس مفيش اثبات رسمى ومش عارفه تتاكدى"؟





"من الممكن رفع دعوى طلاق للضرر في حالة غياب الزوج ومن الممكن أيضا رفع دعوى إثبات طلاق ومن خلالها نثبت وقوع الطلاق بأي دليل كتابى أو شهادة الشهود".



