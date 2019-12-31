بـ 2 جنيه.. تخلصي من رائحة السمك بالمنزل بطريقة مجربة وفعالة

تتواجد العديد من الأطعمة التى تسبب الروائح الكريهة فى المنزل، وأبرزها السمك فهو يترك روائح نفاذة وغير مقبولة للعديد من الأشخاص، ولذلك سنقدم لكم أهم الطرق التى تساعد على التخلص من رائحة السمك من المنزل، ولن تتكلف أكثر من جنيهين فقط.





ووفقًا لموقع "wikihow" إليكم أبرز الطرق وهى:-





- اغلي التوابل والأعشاب المفضلة لديك:.-

فالتوابل تمتلك العديد من الروائح المركزة الجميلة والقوية كالقرفة، والقرنفل، وقشور الحمضيات، يمكن أن تستخدم بهذه الطريقة لمنح أجواء المطبخ والمنزل رائحةً جميلة، وطبيعية، ومنعشة فروائح التوابل تغطي وتطغى على الروائح الأخرى غير المرغوب بها.





- اتركي وعاء مليئًا بالخل الأبيض أو القهوة الخام لليلة كاملة داخل المنزل:-

فالخل الأبيض والقهوة يعملوا على امتصاص الروائح العنيدة كرائحة السمك، ولذلك اترك أيًا من هذه المواد على الرفوف قبل أن تنام واتركها حتى الصباح وستزول الرائحة تمامًا





- معطرات الجو:-