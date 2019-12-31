خد ما يكفيك واترك لغيرك.. ثلاجة الخير تنتشر في شوارع المحافظات لإطعام المحتاجين

مع بدء الشتاء تبدأ حملات الخير لتوزيع الملابس والطعام، على الفقراء والمحتاجين، من خلال الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية، ولكن من جهة أخرى .





وابتكر الأهالي أفكارا لمساعدة المحتاجين، من خلال "ثلاجة الخير"، وهي عبارة عن ثلاجات يتم وضعها فى الشوارع والميادين، ويضع بها الأهالي طعام نظيف معلب، لكل من يحتاجه.





ثلاجة المنصورة



تواجدت الثلاجات فى العديد من المحافظات والقري، فهناك ثلاجة بشارع الترعة بمدينة المنصورة، وقام الأهالي بجمع الأموال لشرائها، وأعلن أصحاب الفكرة أن كل سكان العمارات، يجمعون بواقي الأكل بشكل نظيف، وهنقوم بوضع الثلاجة فى منتصف الشارع، ليأكل منها الغلابة بدل ما يأكلون من صناديق القمامة، وبرضوه اللي عاوز يطبخ وجبات للغلابة ياريت".

ثلاجات حلوان

"خذ ما يكفيك و اترك لغيرك".. لافتة ثلاجة الخير، التي تم وضعها أمام محل زهور حلوان، بشارع مصطفي المراغي، وفى حي عابدين، بتقاطع شارع الجمهورية مع شارع البستان، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلن القائمين علي الفكرة، أنها منعا لإهدار الطعام و مساعدة بعضنا البعض "ليه منفعلش مشروع الخير ويلف مصر كلها بمحافظتها وشوارعها وحواريها، وطالبوا بنشر الفكرة بكل محافظات الجمهورية".

وتوجد "ثلاجة الخير"، بشارع اوجينا بمحافظة بورسعيد، ووبشارع النصر بحي المعادي.

وطالبت دعاء محمد، عبرموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، بطلب التبرع لشراء "ثلاجة الخير"، بنظام سهم الخير، ويبلغ قيمة السهم 50 جنيه، لشراء ثلاجتين للطعام.

توفير الأطعمة

وطالبت علا مهدي، بالتبرع للطعام، لثلاجات الخير بحي العاشر من رمضان " فثلاجة الخير موجودة أمام الموقف العام، وياريت يتم التبرع، والاكل ممكن يكون نئ أو مطبوخ، واكتبه نوعه عليه، وياريت الكل يشير الدعوة".

كرتونة الطعام

ويسعى بنك الطعام، لمساعدة الفقراء خلال فصل الشتاء، وعبر الموقع الالكتروني، حيث تم الإعلان عن توفير كرتونة الإطعام الشهري، فيها أهم العناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة لضمان وصول الدفء للجميع .

ويتم توفير الوجبات، بعد إقامة دراسات وأبحاث لإثبات أحقيتها في استلام الكرتونة بصفة شهرية، ويهدف البرنامج لإطعام الفقراء غير القادرين على الكسب وذلك لضمان استمرارية توصيل الطعام لتلك الفئة بشكل شهري.

جهود "الطعام المصري"



وفي عام 2018، استطاع بنك الطعام المصري من خلال برنامج الإطعام الشهري توفير الطعام بشكل شهري لنحو 250 ألف أسرة، ومكونات الكرتونة(أرز - سكر - مكرونة - ملح - شاي - زيت- عدس اصفر- صلصة - معلبات لحوم - حلاوة بار - فول معلب).

معدل الفقر