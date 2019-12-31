بالفيديو والصور.. تركيا تبني مطارا للطائرات المسيرة وسط مشروع سكني في ليبيا





#Libya- video by pro-#LNA sources purportedly showing "Turkish forces" constructing a landing strip in the Banana Project in #Tripoli (just south of #Mitiga International Airport), which was targeted by the LAF earlier today pic.twitter.com/3LC7CilbSg — Oded Berkowitz (@Oded121351) December 30, 2019

كشف موقع "ذا درايف" عن أن تركيا تبنى مهبطا للطائرات المسيرة "الدورنز" وسط مشروع سكني خارج العاصمة طرابلس، وذلك بعد الاتفاق الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المؤقتة، والذي يهدف إلى التدخل في الشأن الليبي وتقاسم ثروات البحر المتوسط بشكل غير مشروع.وأشار الموقع إلى أن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدة لحكومة السراج، نشرت فيديوهات تظهر قيام جنود أتراك بالعمل في مدرج الطائرات فيما يعرف بمشروع الموز في مدينة عين زارة، والتي تقع على بعد 5 أميال من جنوب شرق طرابلس.وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن مساحة المنطقة تبلغ حوالي 3500 قدم، وتم تجهيزها لبناء مهبط للطائرات.وأوضحت الصور أن البناء في المنطقة بدأ في الفترة بين 25 نوفمبر و4 ديسمبر، بينما تم التجهيز رسميا لبناء المهبط في 16 ديمبر الحالي.وأضاف أن المنطقة تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق، وأنم صور الأقمار الصناعية أظهرت أن المكان تحت الـتأسيس.وذكر موقع "أحوال" التركي المعارض أن أنقرة قدّمت دعما حاسمًا للحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا، حيث زودتها بطائرات مسيرة مسلحة نفذت سلسلة من الضربات الجوية ضد الجيش الليبي.ونفّذت طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز بايراكتار تي.بي2 سلسلة من الضربات الجوية بالنيابة عن حكومة الوفاق الوطني، وقدمت الدعم الجوي لقواتها البرية التي تنفذ هجمات مضادة.