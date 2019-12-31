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فن

شاهد.. يسرا تهنئ جمهورها بقدوم العام الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:46 م
يسرا
يسرا
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محمد بدران
هنأت الفنانة يسرا متابعيها بقرب قدوم العام الميلادي الجديد 202‪0 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشرت يسرا صورة وعلقت قائلة "نتمنى للجميع سنة جديدة رائعة ومباركة".

يتعاون المخرج سامح عبد العزيز مع النجمة يسرا فى مسلسلها الجديد "دهب عيرة" والذى تعود به إلى دراما رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف أحمد عادل، وقد اعتذر عنه المخرج هانى خليفة، وسوف يتم الإعلان عن جميع تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبرمت تعاقدات سابقا مع العدل جروب على مسلسل "النصابين"، وهو اسم مؤقت، من بطولة النجمة نيللى كريم، وتأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى، لعرضه فى موسم دراما رمضان 2020.

شاهد.. يسرا تهنئ جمهورها بقدوم العام الجديد
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