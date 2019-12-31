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أخبار العالم

ماكرون يحبط الفرنسيين في خطاب العام الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:57 م
صدى البلد
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رشا عبد الخالق
في خطابه التليفزيوني المنتظر، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدفع تجاه مراجعة نظام المعاشات، وذلك بعد أسابيع من الإضرابات اليومية التي نظمها اتحاد العمال وتسببت في إصابة فرنسا بالشلل.

وقال ماكرون إنه يتوقع أن تجد حكومته تسوية سريعة مع نقابات العمال حول الإصلاح، بدون الخروج عن المبادىء التي وضعها الوزراء لإصلاح قانون المعاشات.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة باريس حظر تظاهرات "السترات الصفراء" في جادة الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، ليلة رأس السنة.

ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر تعزيز الإجراءات الأمنية، خلال احتفالات العام الجديد، وقال إنه سيكون هناك 100 ألف رجل أمن لحماية ليلة رأس السنة وتأمين سلامة المحتفلين بالسنة الجديدة.

ولفتت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنها ستدعم القوات الأمنية بوحدات من الجيش والحماية المدنية تحسبا لأي عمل إرهابي، من دون أن تكون هنالك مؤشرات تعزز ذلك، لكن درجة التأهب والحيطة ستكون في أقصى مستوياتها.

وعلى صعيد العلاقات بين باريس ولندن، قال ماكرون أنه يريد علاقات قوية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "البريكست" المقرر في 31 ديسمبر المقبل.
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