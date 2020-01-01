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تصنيف عالمي.. الإمارات تتصدر هذه المؤشرات دون منافس.. شاهد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:43 ص
الإمارات العربية
الإمارات العربية المتحدة
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شيرين عادل
عرضت فضائية الحدث تقريرا عن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشرات يونسكو في المعرفة ..

ووفقأ للتقرير فإن الإمارات العربية المتحدة تواصل تألقها على جميع الأصعدة ففى عام 2019 حيث تصدرت المراتب الأولى على الصعيدين العربى والدولى وذلك وفقأ لتقرير منظمة اليونسكو بعنوان بناء مجتمعات المعرفة فى المنطقة العربية " اللغة العربية بوابة للمعرفة" ..

كما كشفت مؤشرات الإنفاق على البحث العلمى تصدر الإمارات المرتبة الأولى عربيأ من حيث الإنفاق على البحث العلمى ب 1800 طلب تسجيل براءة اختراع من 2013 : 2017 ، كما سجلت 33 ألف بحث علمي منشور من عام 1996 : 2018 .

وبالنسبة لمؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد حققت الإمارات العربية المتحدة نسبة أكثر من 96% من السكان يستخدمون الإنترنت باللغة العربية.

أما بالنسبة لمؤشر التنافسية العالمية فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة الأولى عالميأ فى محور استقرار الاقتصاد الكلى والثانية فى محور تبنى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات متفوقة على 141 دولة شملها التقرير.
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