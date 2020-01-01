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محافظات

ضبط 109 حالات مكبرات صوت خلال 4 أيام بأحياء الإسكندرية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه جرى التحفظ على 109 مكبرات صوت خلال حملات مكبرة على مدار 4 أيام بـ7 أحياء، في إطار القضاء على مصادر التلوث السمعي.

وبحسب بيان، الأربعاء، تأتي حملات منع مكبرات الصوت مع الباعة الجائلين بكافة أحياء الإسكندرية، استجابة لشكاوى المواطنين لما تسببه من تلوث سمعي وضوضاء.

وأسفرت الحملات عن ضبط 44 مكبر صوتي بحي المنتزه أول، و7 مكبرات بحي المنتزه ثان، و21 بحي غرب، و7 بحي العجمي، و12 بحي الجمرك، و18 بأحياء العامرية وبرج العرب.
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