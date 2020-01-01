ضبط عاطل قبل ترويجه حشيش على عملائه بالقاهرة.. صورة

تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة من عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 360 جراما ومبلغا ماليا 7000 جنيه وهاتف محمول .
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ،والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ،والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.