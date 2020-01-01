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حوادث

ضبط عاطل قبل ترويجه حشيش على عملائه بالقاهرة.. صورة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:14 م
المتهم
المتهم
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كتب – محمد صبري :
تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة من عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 360 جراما  ومبلغا ماليا 7000 جنيه وهاتف محمول .

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ،والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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