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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف واقعة سرقة من داخل سيارة رجل أعمال بالبساتين

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:20 م
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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كتب – محمد صبري :
كشفت كاميرات المراقبة عن واقعة سرقة من داخل سيارة رجل أعمال اثناء توقفها بالقرب من مول شهير بالبساتين .

تبلغ لقسم شرطة البساتين من صاحب شركة للتجارة والمقاولات بأنه عقب قيامه بركن سيارته أمام سنتر شهير بالطريق الدائري ـ دائرة القسم ، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة الخلفي الأيمن وسرقة جهاز لاب توب من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها وضبط السائق وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله السيارة ، واقر بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الزجاج " باستخدام حجر .

كما أعترف المتهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي 12 ألف جنيه ، جهاز لاب توب من داخل سيارة ملك مدير حسابات بذات الإسلوب.
تم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد 2 جهاز لاب توب المستولى عليهما وكذا مبلغ مالي 3000 ألاف جنيه من متحصلات الواقعة الثانية وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه علي متطلباته الشخصية .
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