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وداعا للألم والمعاناة.. علاقة غير متوقعة بين الموز والإسهال.. وهذه الأنواع من الطعام تسهم في علاج الإسهال بسرعة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:30 م
وداعا للألم والمعاناة
وداعا للألم والمعاناة .. علاقة غير متوقعة بين الموز والاسهال
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اسماء محمد
- لن تصدق علاقة الموز بـ الإسهال
- قائمة اكلات افطار تساعد فى علاج الإسهال
- قائمة أطعمة غداء وعشاء تعالج أعراض الإسهال

يتعرض عدد كبير من البشر للإصابة بالإسهال الذي يعد من أكثر المشكلات الصحية انتشارا بين الجميع، ويساعد النظام الغذائي المناسب فى علاج حالات الإسهال بسرعة.

ويعتقد كثير من الناس أن جميع الأطعمة الطرية أو سهلة الهضم والمضغ مثل الموز تتسبب في زيادة الإسهال لكن هذا غير صحيح بل بالعكس بعضها يساعد فى علاج الإسهال.

وذكر موقع "healthline" أن السر الذي يجعل الموز علاج جيد لمشكلة الاسهال هو احتواؤه على قدر عال من الألياف الغذائية القابلة للذوبان مما يساهم فى التحكم بعملية إخراج الفضلات بشكل أفضل والتخلص من الاسهال.

وتستخدم بعض المستشفيات رقائق الموز لعلاج مرضى الإسهال وفى الوقت نفسه فإن تناول الموز يساعد فى التغلب على مشكلة أخرى وهى الشعور بالغثيان.

كما يمد الموز الجسم بكمية مناسبة من السعرات الحرارية والمواد الغذائية خاصة الفيتامينات مما يساعد في حماية الجسم من الكثير من الأمراض.

يعاني كثيرون من مشكلة الاسهال حيث يسبب الكثير من المتاعب الصحية كالجفاف والشعور بالإرهاق فضلا عن الرغبة المستمرة فى دخول الحمام مما يهدر الكثير من الوقت ويعطل عن العمل.

في سياق متصل قدم موقع " verywellhealth " قائمة بالطعام المناسب لعلاج الاسهال والتغلب على أعراضه بشكل سريع.

وأضاف الموقع أنه يمكن وضع الخبز المحمص في الروتين الغذائي ، كما يمكنك تناول هذه الأطعمة فى وجبة الإفطار مثل البروتينات والأطعمة المحتوية على بروبيوتيك مثل الزبادي ، حبوب الأرز ، البيض المسلوق أو المخفوق مع القليل من الزبدة أو الزيت، دقيق الشوفان ، كريمة القمح.

وأشار إلى أن طعام الغداء والعشاء سيركز على زيادة تناول البروتين وتجنب الدهون المفرطة وإضافة بعض الكربوهيدرات للمساعدة في ربط البراز المائي.

تشمل خيارات الغذاء الآمن: سمك التونة المعلب في الماء، وجزء صغير من الدجاج الطازج أو الديك الرومي أو لحم الخنزير ، مرقة دجاج، والمقرمشات، والمعجنات المالحة، والمكرونة ، وشطيرة مع اللحم الخالية من الدهن (تجنب خبز الحبوب الكاملة) ، البطاطا المهروسة أو البطاطا الحلوة ، وجزء صغير من الجزر أو الفاصوليا الخضراء أو الفطر أو البنجر أو الكوسا المقشرة، وحساء الخضار المصنوع من المكونات المذكورة.

يعد الأرز الأبيض من الأطعمة المفيدة في علاج الإسهال ، تجنب الشعير أو الأرز البني أو البرغل أو الدخن أو الحبوب الكاملة المماثلة التي يمكن أن تزيد الإسهال سوءًا.
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