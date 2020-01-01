خلال جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يحيل مسئول العيادات بـ البرلس للتحقيق

قرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تحويل الدكتور "م.ع" مسئول العيادات بمستشفى برج البرلس للتحقيق؛ لكثرة شكاوى المواطنين وتقصيره في العمل.



وكلف محافظ كفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة لفحص المستشفى ماليًا وإداريًا وفنيًا، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.



كان محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تفقد مستشفى برج البرلس المركزي؛ للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا بتكثيف الرقابة والمتابعة لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



وخلال جولته بالمستشفى تفقد قسم العظام، والجراحة، والنساء، والباطني، والأسنان، والأنف والأذن، والعلاج الطبيعي، والأطفال، وبنك الدم، وغرفة العمليات والعناية المركزة، والتي تضم 7 أسرة، وقسم حضان الأطفال، ويضم 18 حضانًا، و6 أجهزة تنفس صناعي، وغرفة التعقيم، والصيدلية، وقسم الأشعة.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، وحدة الغسيل الكلوي، بمستشفى برج البرلس المركزي، والتي تضم 17 ماكينة غسيل كلوي، مكلفا بتكثيف المرور اليومي والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبي وصرف العلاج.