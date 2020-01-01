AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يحيل مسئول العيادات بـ البرلس للتحقيق

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
قرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تحويل الدكتور "م.ع" مسئول العيادات بمستشفى برج البرلس للتحقيق؛ لكثرة شكاوى المواطنين وتقصيره في العمل.

وكلف محافظ كفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة لفحص المستشفى ماليًا وإداريًا وفنيًا، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

كان محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تفقد مستشفى برج البرلس المركزي؛ للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا بتكثيف الرقابة والمتابعة لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته بالمستشفى تفقد قسم العظام، والجراحة، والنساء، والباطني، والأسنان، والأنف والأذن، والعلاج الطبيعي، والأطفال، وبنك الدم، وغرفة العمليات والعناية المركزة، والتي تضم 7 أسرة، وقسم حضان الأطفال، ويضم 18 حضانًا، و6 أجهزة تنفس صناعي، وغرفة التعقيم، والصيدلية، وقسم الأشعة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، وحدة الغسيل الكلوي، بمستشفى برج البرلس المركزي، والتي تضم 17 ماكينة غسيل كلوي، مكلفا بتكثيف المرور اليومي والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبي وصرف العلاج.
خلال جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يحيل مسئول العيادات بـ البرلس للتحقيق
خلال جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يحيل مسئول العيادات بـ البرلس للتحقيق
خلال جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يحيل مسئول العيادات بـ البرلس للتحقيق
خلال جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يحيل مسئول العيادات بـ البرلس للتحقيق
خلال جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يحيل مسئول العيادات بـ البرلس للتحقيق
Advertisements

ترشيحاتنا

الشرنوبي وخطيبته | لحظات رومانسية تجمعهما بعمرو دياب ودينا الشربيني

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة على شمال البلاد وصقيع فى سيناء

أفضل كابلز في حياتي.. حلا شيحة تحرج عمرو دياب ودينا الشربيني..شاهد

عقدة الأهلي تهدد مسيرة ميدو مع المقاصة

حسن حمدي في ضيافة أحمد موسى «على مسئوليتي» عبر صدى البلد.. اليوم

محمود الخطيب وحسن شحاتة على رأس المدعوين لحفل الأفضل في أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسارة الوزن وهشاشة العظام.. 6 فوائد صحية لـ لعبة الترامبولين

بـ حضن رومانسي | زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار

بعد فقدان الأمل.. مريضة تخالف التوقعات وتستيقظ من غيبوبة دامت 7 أشهر