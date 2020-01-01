وزير الرياضة: تكليف رئاسي بالكشف عن المواهب ونشر كرة اليد بالمدارس

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، توقيع بروتوكول تعاون بهدف نشر لعبة كرة اليد في المدارس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالألعاب الرياضية بالمدارس، واكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات.



قام بتوقيع البروتوكول المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، الدكتورة ايمان محمد حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بحضور الدكتورأحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وعدد من قيادات الوزارة.



وفى كلمته، لفت وزير الشباب والرياضة إلى توجيهات القيادة السياسية بالكشف عن المواهب الشابة في جميع المجالات، والاهتمام بالألعاب الرياضية بالمدارس بهدف زيادة قاعدة الممارسة الرياضية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من البرامج التي تنفذها الوزارة لاكتشاف الموهوبين رياضيًا منها المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه الوزارة، للنهوض بالرياضة المصرية وتطويرها.



أوضح "صبحي" أن توقيع بروتوكول اليوم يأتي إعلانًا عن البدء في تنفيذ المشروع تحت مظلة برنامج (Hand Ball At School) بالاتحاد الدولي لكرة اليد لانتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم بشكل علمي مدروس من خلال الاستعانة بمدربين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد المصري لكرة اليد، مشيرًا إلى أن المشروع يتوافق مع رؤى واستراتيجية الوزارة في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، وسيتم العمل على تقييم المشروع بشكل دوري، معربًا عن أمله أن يحقق المشروع الأهداف المرجوة منه.



واختتم الدكتور أشرف صبحي كلمته قائلًا" نأمل في توسيع قاعدة الممارسين لكرة اليد بمصر، وتكوين منصة للمواهب الرياضية تضم كل اللاعبين الواعدين في كرة اليد في المرحلة العمرية من 6 حتى 18 عامًا"، مشيدا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المشروع القومي.