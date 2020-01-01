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رياضة

جمال الغندور يكشف عن طلب جديد من الجبلاية ومصير نتائج الترقي .. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:08 م
جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام
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يسرى غازى
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن كواليس طلب جديد سوف يطرحه على رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة نهاية الموسم الجاري.

قال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": فى أوروبا ملف التعيين للحكام فى مباريات الدوري الممتاز قائم عليه مدير التعيينات ومنفصل عن ملف التطوير فى لجنة الحكام. لافتا إلى أنه مؤمن بذلك الفكر.

ولفت إلى أن المسئولين فى مصر يقومون باستقدام أى رئيس لجنة للحكام تكون مهامه تعيين قضاة الملاعب فى مباريات الدوري الممتاز. مشيرا إلى أن اللجنة أدخلت نظام الـ GPS فى تحليل الحكام يتم خلاله الربط بين المجهود البدني والفني للحكام وإظهار اسباب الأخطاء التى يقع خلالها الحكام فى المباريات.

أضاف: نهاية الموسم الجاري سوف أفكر في طرح فكرة فصل إدارة خاصة بتعيين الحكام داخل اللجنة الرئيسية عن إدارة التطوير على أن يكون التطبيق خلال الموسم القادم.

وأشار إلى أنه تسلم من عصام عبدالفتاح نتيجة الترقي منذ شهرين وبدور اللجنة قامت بطرحها على مجلس إدارة الجبلاية لاعتمادها في أقرب اجتماع مجلس إدارة, لافتا إلى أن انشغال مسؤولي اتحاد الكرة فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما حال دون اعتماد نتائج الترقي للحكام.
جمال الغندور يكشف عن طلب جديد من الجبلاية ومصير نتائج الترقي .. فيديو
جمال الغندور يكشف عن طلب جديد من الجبلاية ومصير نتائج الترقي .. فيديو
جمال الغندور يكشف عن طلب جديد من الجبلاية ومصير نتائج الترقي .. فيديو
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