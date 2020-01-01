رئيس جامعة أسوان يتفقد كلية الآداب ويفتتح منشآت تعليمية .. صور

كما تفقد غلاب كلية الآداب التي تم نقلها كليا إلي الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة مع بداية العام الجامعي الجديد ليصل عدد الكليات التي تم نقلها كليا بمدينة أسوان الجديدة إلي سبعة كليات.

بعد نجاح القافلة وإشادة شيوخ القبائل والأهالي : د. مجدي سبع : يكرم المشاركين بالقافلة الطبية بحلايب وشلاتين وأبو رماد

وافتتح الدكتور أحمد غلاب بعض قاعات الدرس التى تخدم العملية التعليمية بكلية الآداب وخاصة في ظل تزايد أعداد الطلاب في مختلف أقسام الكلية والتي يبلغ عددها تسعة أقسام .ومن أهم القاعات التي تم افتتاحها قاعة المناقشات العلمية التابعة لمركز اللغات والترجمة والمجهزة بكافة الوسائل التعليمية للمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه بقطاع الدراسات العليا.وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمد الصغير القائم بعمل عميد كلية الاداب والدكتور محمد الحسيني وكيل الكلية والدكتور هشام جمال رئيس قسم الجغرافيا والمساحة والدكتور عادل عبدالسميع رئيس قسم اللغة الانجليزية وعددًا من عمداء بعض الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.واستعرض رئيس الجامعة والحضور مشروع الخرائط المجسمة للعام الجامعي الحالي لطلاب قسم الجغرافيا شعبة المساحة والخرائط التي نالت إعجاب الجميع.