الدوري المصري.. عماد حمدي يضع أول أهداف الإسماعيلي في شباك إنبي

أحرز عماد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي هدف تقدم فريقه في مرمى شباك إنبي في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز .
وتمكن عماد حمدي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة "76"، من خلال ركلة حرة لصالح نادي الإسماعيلي من خلال عبدالرحمن مجدي لترتطم بقدم محمد الشامي لتصل الي عماد حمدي ليضعها يمين حارس إنبي وتسكن الشباك .
سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الإسماعيلي وضيفه نادي إنبي.
وشهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبي الإسماعيلي من تشكيل بعض الهجمات على مرمى إنبي دون إحراز أهداف.
ولجأ لاعبو الإسماعيلي إلي تمريرات تحضيرية متتالية في منتصف الملعب، عقب ضغط لاعبي إنبي قبل انتهاء أحداث الشوط الأول.
وشهد تشكيل الإسماعيلي إجراء مجموعة من التغييرات أبرزها إشراك محمد صادق بدلًا من همام طارق الذي يجلس على مقاعد البدلاء بجانب عودة إبراهيم أبو اليزيد بدلًا من باهر المحمدي المُستبعد.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى .. محمد مجدى
خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم
خط الوسط .. عماد حمدى – محمد مخلوف- بيكيتى سيلفا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى
خط الهجوم .. محمد الشامى
ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – محمد بيومى – محمد عمار – محمود دونجا – همام طارق – محمد حمدى زكى – حازم مرسى.
ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد " 14" نقطة بينما يتواجد إنبي في المركز الثامن برصيد "15" نقطة .
ويسعى كلا الفريقين الى تحقيق الفوز من أجل حصد ثلاث نقاط للمنافسة بشكل قوي في جدول ترتيب الدوري المصري .