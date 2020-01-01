الدوري المصري.. عماد حمدي يضع أول أهداف الإسماعيلي في شباك إنبي

أحرز عماد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي هدف تقدم فريقه في مرمى شباك إنبي في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز .





وتمكن عماد حمدي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة "76"، من خلال ركلة حرة لصالح نادي الإسماعيلي من خلال عبدالرحمن مجدي لترتطم بقدم محمد الشامي لتصل الي عماد حمدي ليضعها يمين حارس إنبي وتسكن الشباك .





سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الإسماعيلي وضيفه نادي إنبي.