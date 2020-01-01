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رياضة

أول ظهور لـ سعد سمير عقب جراحة وتر أكيليس

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:10 م
إصابة سعد سمير
إصابة سعد سمير
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عبدالحكيم أبو علم
أجرى سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة وتر أكيليس، بنجاح، اليوم الأربعاء، في أحد المستشفيات بألمانيا، وذلك تحت إشراف البروفيسور ماركوس فولتر.

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاتصال بسعد سمير بعد خروجه من غرفة العمليات، واطمأن على نجاح الجراحة، مؤكدًا أنه سيجري اتصالًا هاتفيًّا آخر به، غدًا، لمتابعة حالته.

يذكر أن سعد سمير تعرض للإصابة في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، التي جمعت بين الفريقين السبت الماضي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
أول ظهور لـ سعد سمير عقب جراحة وتر أكيليس
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