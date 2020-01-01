AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الدقيقة الأخيرة.. أحمد موسى يتذكر لحظة مهمة للأهلي قبل الوصول لكأس العالم للأندية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:25 م
أحمد موسي
أحمد موسي
Advertisements
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، حقق بطولات كثيرة كلاعب و كنائب و كرئيس للنادي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن، حسن حمدي حقق بطولات كثيرة جدًا، وإنجازات للنادي الأهلي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، حسن حمدي كان يتخذ قرارات جريئة من أجل النادي الأهلي، وكانت تؤتى ثمارها.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن، حسن حمدي كان رئيس بعثة الأهلى فى 2006 وفاز الأهلى على الصفاقسى التونسي، الأهلى وصل لـ كأس العالم للأندية، والأهلى حصل على المركز الثالث بين اندية العالم.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الأهلى فاز على الصفاقسى فى الدقيقة الاخيرة و التعادل في هذه المباراة كان لصالح الصفاقسي التونسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصل الحكاية.. ميدان السيد متولى فى بورسعيد خصص لتخليد عطائه للنادي المصري

أحمد موسى: حسن حمدي ضيف على مسئوليتي.. الأربعاء.. فيديو

ترشيحاتنا

هتك عرض سيدة عامين بحجة فك وقف الحال.. السجن 10 سنوات للشيخ مصطفى لممارسته الدجل

ما يحدث معك أمر مريب.. رسالة دعم من رئيس نادى الوحدة السعودى لـ محمد عواد حارس الزمالك

توافد ممثلي عمومية اتحاد الكرة إلى اجتماع مرتضى منصور بالزمالك

فرانس 24: هذا اللاعب هو الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا 2019

ميسى الأفضل في العالم بتصويت الجمهور.. ومركز مفاجئ لمحمد صلاح

بعد تصدره مؤشر البحث جوجل.. تعرف على القصة الكاملة لـ أزمة بهاء سلطان والمنتج نصر محروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد