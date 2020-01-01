الدقيقة الأخيرة.. أحمد موسى يتذكر لحظة مهمة للأهلي قبل الوصول لكأس العالم للأندية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، حقق بطولات كثيرة كلاعب و كنائب و كرئيس للنادي.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن، حسن حمدي حقق بطولات كثيرة جدًا، وإنجازات للنادي الأهلي.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، حسن حمدي كان يتخذ قرارات جريئة من أجل النادي الأهلي، وكانت تؤتى ثمارها.



ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن، حسن حمدي كان رئيس بعثة الأهلى فى 2006 وفاز الأهلى على الصفاقسى التونسي، الأهلى وصل لـ كأس العالم للأندية، والأهلى حصل على المركز الثالث بين اندية العالم.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الأهلى فاز على الصفاقسى فى الدقيقة الاخيرة و التعادل في هذه المباراة كان لصالح الصفاقسي التونسي.

