ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة لـ 7 مليارات دولار

بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة مع نهاية السنة الحالية 19.5 مليار دينار تونسي ما يعادل نحو7 مليارات دولار أمريكي، بزيادة 38.5% عن العام السابق وكان بحوالي 14 مليار دينار تونسي ما يعادل 5 مليارات دولار.
وأوضح البنك المركزي في بيان له على موقعه الرسمي أن الاحتياطي يكفي لتغطية واردات تونس لـ109 أيام مقابل 85 يومًا نهاية العام الماضي .
ووفق البيانات نفسها فإن قيمة الاحتياطي قدرت بـ 19.220 مليار دينار (6.86 مليار دولار)، وأن احتياطي تونس من العملة الصعبة بلغ في 21 نوفمبر الماضي، 18.9 مليار دينار ليغطي 106 أيام توريد مقابل 77 يوما خلال نفس الفترة من سنة 2018.
يذكر أن أن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل مع نهاية سنة 2018، 81 يوما (13.314 مليار دينار أي ما يعادل 4.7 مليار دولار) وفي نوفمبر الماضي كشف المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، عن تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2019، مقابل 2.6 بالمئة في نفس الفترة من 2018.
وفي أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.5 بالمئة في 2019، و2.4 بالمئة في 2020، و4.4 بالمئة في 2024.
كما توقع الصندوق، أيضا انخفاض معدلات التضخم بالبلاد من 6.6 بالمئة في 2019 إلى 5.4 بالمئة في 2020، ثم إلى حدود 4 بالمئة في 2024.
وأوضح البنك المركزي في بيان له على موقعه الرسمي أن الاحتياطي يكفي لتغطية واردات تونس لـ109 أيام مقابل 85 يومًا نهاية العام الماضي .
ووفق البيانات نفسها فإن قيمة الاحتياطي قدرت بـ 19.220 مليار دينار (6.86 مليار دولار)، وأن احتياطي تونس من العملة الصعبة بلغ في 21 نوفمبر الماضي، 18.9 مليار دينار ليغطي 106 أيام توريد مقابل 77 يوما خلال نفس الفترة من سنة 2018.
يذكر أن أن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل مع نهاية سنة 2018، 81 يوما (13.314 مليار دينار أي ما يعادل 4.7 مليار دولار) وفي نوفمبر الماضي كشف المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، عن تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2019، مقابل 2.6 بالمئة في نفس الفترة من 2018.
وفي أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.5 بالمئة في 2019، و2.4 بالمئة في 2020، و4.4 بالمئة في 2024.
كما توقع الصندوق، أيضا انخفاض معدلات التضخم بالبلاد من 6.6 بالمئة في 2019 إلى 5.4 بالمئة في 2020، ثم إلى حدود 4 بالمئة في 2024.