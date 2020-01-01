محمد الشرنوبي وراندا رياض يحتفلان بـ العام الجديد مع عمرو دياب ودينا الشربيني.. شاهد

حضر المطرب والفنان محمد الشرنوبي، وخطيبته راندا رياض، حفل الهضبة عمرو دياب، بأحد المنتجعات السياحية في مدينه الغردقة بمناسبة العام الميلادي الجديد.



والتقط محمد الشرنوبى، وراندا رياض، صورة تذكارية بصحبة الهضبة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، في أجواء احتفالية بالعام الجديد 2020.



الجدير بالذكر ان محمد الشرنوبى ينتظر عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "بنات ثانوى" وذلك يوم 7 يناير الجاري بجميع دور العرض.



"بنات ثانوى" بطولة محمد الشرنوبي، وهنادى مهنى، مى الغيطى، وهدى المفتى، ومايان السيد، وميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، الفيلم تأليف أيمن سلامه ومن إخراج محمود كامل.