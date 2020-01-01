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توك شو

حسن حمدي: إيقاف 16 لاعبا و قضية الحضري و عبد الله السعيد دليل مبادئ الأهلي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:50 م
حسن حمدي
حسن حمدي
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البهى عمرو
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه حصل على 10 بطولات أفريقية من أصل 19 بطولة حصل عليها الأهلى.

وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الأهلى حاليا يعتبر أفضل فريق فى الدوري المصري.

وأشار الكابتن حسن حمدي، إلى أن، المبادئ التى وضعها الأهلى من سنوات قديمة يسير عليها الجميع، مؤكدًا أن إيقاف 16 لاعبا و الموقف مع عصام الحضري و عبد الله السعيد يؤكد ذلك.

وأوضح الكابتن حسن حمدي، أن، قطاع الناشئين فى الأهلى على مر التاريخ قوي، ولذلك الأهلى يمتلك فريقين أقوياء.

وأكد الكابتن حسن حمدي، أن، هناك 3 عوامل لنجاح اى فريق الإدارة والمدير الفنى و اللاعبون، وأكد أنه غير حقيقي أن الأهلي قام بتفريغ الفرق الأخرى من اللاعبين، وذلك فى فترة تولى مانويل التدريب.
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