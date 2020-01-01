دبي ..أرقام مذهلة في ليلة رأس السنة..وإكسبو2020 الأكبر في التاريخ

احتفل أكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي، وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضًا، وهو مادعا حاكم دبي لأن يشكر رجال دولته على مجهوداتهم.



وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة "احتفلت دبي أمس مع العالم بقدوم 2020.. احتفل أكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي، وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضا. شكرا لكل من ساهم في التنظيم.. والتنقل.. والحماية.. والإعلام.. وتوفير السلامة للجميع.. شكرا لفريق عمل دبي".



ويوم الأحد الماضي، استقبلت دبي 6 سفن سياحية دفعة واحدة، ورست السفن في محطة المسافرين بميناء راشد، وتم التعامل مع 60 ألف زائر. وفقا لصحيفة "البيان".



ومن المرتقب أن تستقبل محطة المسافرين بميناء راشد، خلال هذا الموسم أيضًا، 5 سفن سياحية في يوم في 10 مناسبات، وكذلك 6 سفن في يوم واحد على فترتين.



وخلال العام الجديد، يقام إكسبو 2020 دبي تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" على مدار ستة أشهر من 20 أكتوبر 2020 إلى العاشر من أبريل 2021، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زيارة، 70 في المائة منها من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه هي أكبر نسبة زيارات دولية في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 168 عاما.