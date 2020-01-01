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تعليم

ننشر تفاصيل لقاء وزير التربية والتعليم بالأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:11 م
لقاء وزير التربية
لقاء وزير التربية والتعليم بالأمين العام للمجلس الأعلى للجام
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ياســــمين بدوي
التقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، مع الدكتور محمد لُطَيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور إبراهيم معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات في حضور منسقي بنك المعرفة المصري، وذلك بديوان عام الوزارة. 

وقد تناول اللقاء الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة للباحثين ولطلبة بالجامعات بالإضافة للدعم الفني للجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية والنشر العلمي المحلي والدولي ومنصة التعلم لكليات الطب بالجامعات الحكومية.



كما تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون للتوسع في نظم إدارة التعلم Learning Management System للكليات المختلفة للجامعات المصرية الحكومية.

جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري يتيح بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم الفني العديد من مصادر المعلومات المعرفية والتعليمية والبحثية الموثقة من أكبر دور النشر على مستوى العالم والتي تتناسب مع كل الفئات العمرية والتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية بداية من قصص الأطفال المصورة والصوتية وكذلك دوائر المعارف للعلوم المختلفة والعديد من المواد التعليمية المختلفة والمصادر الوثائقية وحتي الدوريات العلمية والكتب المتخصصة والرسائل الجامعية.

كما يقوم بنك المعرفة المصري بالعديد من ورش العمل المتخصصة وخدمات النشر العلمي بالتعاون مع بيوت الخبرة والنشر الرائدة - وذلك على سبيل المثال لا الحصر - لمختلف مؤسسات وجامعات ووزارات الدولة وكذلك مؤسسات القوات المسلحة المصرية.

وفي ضوء إصلاح نظام التعليم الحالي، يقوم بنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركة CDSM بدعم خطة التحول للتعليم ما قبل الجامعي والجامعي والتي تهدف إلى تحسين استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.

ودعمًا للخطة البحثية لجمهورية مصر العربية وتصنيف الجامعات المصرية، قام بنك المعرفة المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية بدعم بدء إطلاق أحد أهم الأدوات لقياس الأداء البحثي الأكاديمي من خلال قاعدة بيانات سايفال SciVal التي توفرها شركة إلسيفير الرائدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية.
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