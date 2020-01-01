بدء امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو .. والدور الثاني 15 أغسطس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين ، الدور الاول اعتبارا من يوم الاحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 اغسطس 2020 .



وقالت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يبدأ الطلاب المنتظمون في تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 إلكترونيا اعتبارا من يوم السبت 4 يناير 2020.



وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه من المقرر أن يقوم الطلاب بكتابة الاستمارات الورقية اعتبارا من الاحد 2 فبراير 2020 ، ولا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الالكترونية وطباعتها وتسليمهاللمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.



وقالت وزارة التربية والتعليم أنه على المديريات والادارات التعليمية تزويد مدارس التعليم الثانوي العام بإستمارات التقدم طبعة 2019/2020 بعد استلامها من الادارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة في موعد أقصاه 30 يناير 2020 وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها والاعلان عنها لتيسير الحصول عليها لطلاب المنازل.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يسمح لطالب الثانوية العامة الذي لم يحقق حضور 85 % من عدد أيام الدراسة الفعلية بعد خصم أيام الغياب مقبول بدخول امتحانات الثانوية العامة كطالب منتظم ، وعليه التقدم لآداء الامتحان كطالب منازل خلال ذات العام