فايلر يكشف تفاصيل المشادة مع ميدو في مباراة الاهلي والمقاصة

علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فوز فريقه بثنائية دون رد أمام مصر المقاصة اليوم ومواصلة تصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز فى إطار مباريات الاسبوع الـ11 من المسابقة.



وقال فايلر في المؤتمر الصحفي فور انتهاء المباراة: "أتمنى للجميع وجماهير الأهلي سنة سعيدة في ٢٠٢٠، وسعيد ببداية السنة الجديدة بفوز، لم نكن الأفضل في بداية المباراة خصوصا ان الخصم كان أفضل وأهدر هدفين".



وتحدث مدرب الأهلي عن تفاصيل مشادته مع أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة: "المشاعر كانت مرتفعة بعض الشيء، هو لاعب كبير وكان معروفًا في أوروبا، وأعرفه بشكل جيد ولكن اليوم هو مدرب ولا توجد أي مشكلة، كان مجرد انفعال خلال المباراة وبعدها تصافحنا وانتهى كل شيء".



واعتلى النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة ، من الفوز فى 9 مباريات متتالية ، بينما يحل وصيفا نادي المقاولون العرب برصيد 25 نقطة .