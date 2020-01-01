AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر يكشف تفاصيل المشادة مع ميدو في مباراة الاهلي والمقاصة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:19 م
فايلر وميدو
فايلر وميدو
Advertisements
محمد رشاد
علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فوز فريقه بثنائية دون رد أمام مصر المقاصة اليوم ومواصلة تصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز فى إطار مباريات الاسبوع الـ11 من المسابقة.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي فور انتهاء المباراة: "أتمنى للجميع وجماهير الأهلي سنة سعيدة في ٢٠٢٠، وسعيد ببداية السنة الجديدة بفوز، لم نكن الأفضل في بداية المباراة خصوصا ان الخصم كان أفضل وأهدر هدفين".

وتحدث مدرب الأهلي عن تفاصيل مشادته مع أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة: "المشاعر كانت مرتفعة بعض الشيء، هو لاعب كبير وكان معروفًا في أوروبا، وأعرفه بشكل جيد ولكن اليوم هو مدرب ولا توجد أي مشكلة، كان مجرد انفعال خلال المباراة وبعدها تصافحنا وانتهى كل شيء".

واعتلى النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة ، من الفوز فى 9 مباريات متتالية ، بينما يحل وصيفا نادي المقاولون العرب برصيد 25 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شباب الأهلي يواجه مصر المقاصة في دوري الجمهورية.. غدا

عماد متعب يكشف عن رأيه في فايلر وترتيب الزمالك في الدوري هذا الموسم

بالأرقام | رصيد ميدو أمام الأهلي صفر قبل لقاء المقاصة والأحمر.. غدًا

أمين عمر حكما لـ مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري غدا

الأهلي يتحدى الغيابات أمام مصر المقاصة بالدوري الممتاز.. اليوم

عقدة الأهلي تهدد مسيرة ميدو مع المقاصة

ترشيحاتنا

ظهرت بـ الدبلة | هل احتفلت كنزي عمرو دياب بخطبتها سرا

هجوم عربي على سعودية بعد إعلانها اعتناق المسيحية.. صور

رئيس وزراء السودان: مصالحنا تتفق مع رؤية مصر من سد النهضة

فيديوجراف | رد فعل غريب من بابا الفاتيكان .. كيف برره

حسن حمدي: الحضري اشتكاني لـ مبارك ولم أتراجع في قراري.. فيديو

أندية الدوري الممتاز تتجاهل دعوة مرتضى منصور وتغيب عن اجتماع الجمعية العمومية

AdvertisementS

عاجل | قرار جديد من الخطيب وتركي آل الشيخ عن مباراة الأهلي والهلال السعودي

أندية الدوري الممتاز تتجاهل دعوة مرتضى منصور وتغيب عن اجتماع الجمعية العمومية

ليس عبدالله السعيد.. تعرف على صفقة الزمالك الوحيدة في الميركاتو الشتوي

اللجوء إلى الفيفا .. سيناريوهات حل أزمة قيد كهربا مع الأهلي

فايلر يكشف تفاصيل المشادة مع ميدو في مباراة الاهلي والمقاصة

عاجل | لقاء الأشقاء .. تفاصيل وكواليس جلسة الخطيب وتركي آل الشيخ فى السعودية

عاجل|معلول يسجل الهدف الاول للأهلي في شباك مصر المقاصة من ركلة جزاء ..فيديو

عاجل| أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد لقائه محمود الخطيب

بيان رسمي.. الأهلى يكشف كل ما دار بين الخطيب وتركي آل الشيخ فى السعودية

طلب عاجل لـ كارتيرون من إدارة الزمالك.. تعرف عليه

اخبار الرياضة.. أزمة تؤخر قيد كهربا.. الخطيب على كرسي متحرك.. تحذير للاعبي الزمالك

كان وما زال رئيسا شرفيا.. تفاصيل زيارة محمود الخطيب لـ تركي آل الشيخ في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد