المستكاوي: كنت بشتكي حسن حمدي لـ إبراهيم نافع.. فيديو

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن الكابتن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق قدّم أشياء كثيرة للنادي الأهلى، موضحًا أن علاقته بـ حسن حمدي بدأت من كلية واحدة وجريدة واحدة.





وأضاف، الناقد الرياضى حسن المستكاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه على علاقة بحسن حمدي من عام 70.





وأشار الناقد الرياضى حسن المستكاوي، إلى أنه كان يتواصل مع حسن حمدي للحصول على معلومة وكان يرفض الإفصاح عن أى معلومة.





وأوضح الناقد الرياضى حسن المستكاوي، أنه اشتكى حسن حمدي لـ الراحل إبراهيم نافع أكثر من مرة.



