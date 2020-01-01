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فن

أخبار الفن.. هل احتفلت كنزي عمرو دياب بخطبتها سرا .. راغب علامة يرقص مع زوجته على نغمات رومانسية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:24 م
أحمد عمر
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

أول قرار من هند الحناوي والدة لينا الفيشاوي
كشفت هند الحناوي، والدة لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، عن أوا قرار سوف تتخذه في شهر يناير 2020.

هنا الزاهد توجه رسالة ساخرة لزوجها بمناسبة العام الجديد
حرصت الفنانة هنا الزاهد، على الاحتفال بحلول العام الجديد 2020، مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

هل احتفلت كنزي عمرو دياب بخطبتها سرا
نشرت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها ترتدي دبلة في يدها اليمنى.

وأثارت كنزي ابنة عمرو دياب التساؤلات حول خطبتها سرا، بسبب هذه الصورة، لاسيما وأن هذه الصورة جاءت بعد أيام من كشفها عن حبيبها، ونشر صورة له.

راغب علامة يغنى لـ زوجته ويرقصان على نغمات رومانسية .. فيديو

تدوال عدد من رواد موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو للفنان اللبنانى راغب علامة خلال احتفاله بالعام الجديد.

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