سنة سعيدة عليك يا قرد | هنا الزاهد توجه رسالة ساخرة لزوجها بمناسبة العام الجديد

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على الاحتفال بحلول العام الجديد 2020، مع زوجها الفنان أحمد فهمي.



ونشرت هنا صورة لهما عير حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلقت عليها تعليقًا ساخرًا، حيث قالت:" سنة سعيدة عليك يا قردي .. شكلك كفتة باللبن".



يذكر أن كلا من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، احتفلا بزواجهما منذ عدة أشهر في حفل زفاف أسطوري، جمع العديد من نجوم الفن والإعلام.



كما إشتركا في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2019، وحقق نجاحا كبيرا جدًا ولاقى إعجاب الجمهور.