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توك شو

زاهي حواس: الفراعنة كانوا أهلاوية.. والزملكاوية بنوا الهرم الأكبر| فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 12:11 ص
الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
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البهى عمرو
قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، إن الكابتن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، أسعد الملايين من الجمهور المصري، وهو من أهم الرؤساء في تاريخ القلعة الحمراء.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة «صدي البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه مشجع أهلاوي كبير.

وأشار الدكتور زاهي حواس، إلى أن الفراعنة كانوا جميعهم أهلاوية، والزملكاوية بنوا الهرم الأكبر، ممازحًا أن الأهلى كان موجودًا من أيام الفراعنة.

وأوضح الدكتور زاهي حواس، أن الأهلى فريق كبير ولديه مشجعين من جميع دول العالم.

وأكد الدكتور زاهي حواس، أن فريق الأهلى قدّم شوطًا أول ضعيفا، أمام مصر المقاصة، معلقًا "أنا قلبي وقف فى الشوط الأول".

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