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أخبار العالم

ترامب يحضر لحفل خطوبة ابنته من شاب عربي ..صور

الخميس 02/يناير/2020 - 01:50 ص
ترامب مع بولس وعائلته
ترامب مع بولس وعائلته
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أحمد قاسم
يستعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحضور حفل خطبة ابنته الصغرى تيفاني ترامب على صديقها اللبناني مايكل بولس، وذلك يوم 11 يناير المقبل. 

وحددت عائلتا ترامب وبولس مكان حفل الخطوبة في منتجع ماراجو الفاخر الذي يملكه ترامب بولاية فلوريدا الأمريكية. 

وكانت تيفاني قابلت بولس لأول مرة في نادٍ ليلي في جزيرة "ميكونوس" باليونان تملكه النجمة الأمريكية الشهيرة ليندسي لوهان، وفقًا لما ذكرته مجلة "بيبول" الأمريكية. 

وكان بولس يدرس في مدرسة للنخبة في نيجيريا قبل أن ينتقل إلى لندن من أجل إكمال دراسته، فيما يعمل شقيقه فارس كممثل ومغني راب. 

ويبلغ بولس من العمر 25 عاما، ويحمل 4 جنسيات بينها الأمريكية، وينحدر من أسرة لبنانية ثرية أسست شركة "بولس للمشاريع" ومجموعة شركات "SCOA".
ترامب يحضر لحفل خطوبة ابنته من شاب عربي ..صور
ترامب يحضر لحفل خطوبة ابنته من شاب عربي ..صور
ترامب يحضر لحفل خطوبة ابنته من شاب عربي ..صور
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