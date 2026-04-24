صابرين النجيلي لصدى البلد: أغنية شكلك كذاب تنتمي للون الدرامي الرومانسي.. فيديو

كشفت الفنانة صابرين النجيلي، عن تفاصيل وكواليس أحدث أعمالها الغنائية «شكلك كذاب»، والتي لاقت اهتمامًا ملحوظًا منذ طرحها.

وأوضحت صابرين النجيلي، في ندوة خاصة بموقع «صدى البلد»، أن الأغنية تنتمي إلى اللون الدرامي الرومانسي، مشيرة إلى أنها مختلفة من حيث الفكرة والإحساس، واستغرقت فترة طويلة من التحضيرات حتى تخرج بالشكل الذي يليق بالجمهور.

وأضافت أن العمل على الأغنية مر بعدة مراحل، بداية من اختيار الكلمات والألحان، وصولًا إلى تنفيذها بطريقة تعكس الحالة الشعورية التي تستهدفها وأن شكل الكليب يعبر عن قصص واقعية.

وأكدت أنها تحرص دائمًا على تقديم أعمال تحمل طابعًا دراميًا عميقًا، لافتة إلى أنها تقوم حاليًا بالتحضير لعدد من الأغاني الجديدة التي تسير في نفس الاتجاه، حيث ترى أن هذا اللون الغنائي يلامس الجمهور بشكل كبير ويعبر عن مشاعر واقعية يعيشها الكثيرون.



أغنية "شكلك كداب" لـ صابرين النجيلي من كلمات وألحان صابرين النجيلي، توزيع يوسف حسين، والكليب من إخراج أحمد علاء الجندي.



