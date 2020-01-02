محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع امام شيفيلد يونايتد

يحل فريق شيفيلد يونايتد الانجليزي ضيفًا علي منافسه ليفربول باستاد انفيلد في تمام الساعة العاشرة ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرين بالدوري الإنجليزي.



ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول المباراة بتشكيل كالتالي :



حراسة المرمى: أليسون.



الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون



الوسط: كيتا - هندرسون - فينالدوم



الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينو



ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل في مواجهة وحيدة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، من الفوز في 7 مباريايت والتعادل في 8 مواجهات والهزيمة في 5 مباريات.