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ملفات

استرداد أراضِي الدولة: اقتراب المرحلة النهائية لأعمال اللجنة بتسليم العقود.. بذلنا مجهودا لتحقيق أهدافنا وكل أجهزة الدولة قدمت الدعم.. وانتهينا من إعداد كتاب شامل وإرساله للمحافظات

الخميس 02/يناير/2020 - 06:05 م
المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل
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محمد عبد المنعم
لجنة استرداد أراضي الدولة:
التنمية المحلية تقدم تقريرا أسبوعيا عن معدلات الأداء لعرضه علي القيادة السياسية
إنهاء أكثر من 25 مشكلة كانت تؤثر في معدلات التقنين
حتى الآن لم يتم معاينة سوي أقل من 60 ألف حالة من إجمالى الطلبات الجاد
8 تسهيلات قدمتها اللجنة كان هدفها الأساسي تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم

اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية هذا الأسبوع اجتماعاتها مع المحافظين لمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة.

حضر الاجتماع الرابع محافظو بورسعيد والوادي الجديد ومطروح والأقصر والمنيا وقنا، بالإضافة إلى نواب وسكرتيري عموم محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط

الاجتماع استعرض معدلات الأداء في ملف التقنين بالمحافظات التسع وسبل زيادة نسب الإنجاز وتسليم العقود للمواطنين وتذليل المعوقات التي تواجه لجان المحافظات، وكذلك الاستعداد لبدء الموجة الخامسة عشر والتي تستهدف حالات التعدي والحالات غير الجادة ممن رفضوا استكمال إجراءات التقنين.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة، ضرورة تكثيف الجهود في هذا الملف بجميع المحافظات في المرحلة المقبلة، حرصًا على تحصيل حق الدولة وفي الوقت نفسه تقنين الوضع وتسليم العقود لكل المواطنين الذين أثبتوا جدية.

وقال إسماعيل إن اللجنة منذ تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية بذلت مجهودًا ضخمًا في سبيل تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله سواء خلال فترة المهندس إبراهيم محلب وحتي الآن واستطاعت إنجاز الكثير من الأمور التي مهدت الطريق أمام المحافظات لاسترداد حق الدولة وتقنين الأراضي للجادين، كما قدمت كل الأجهزة المعنية في الدولة الدعم المطلوب في هذا الاتجاه، ولم يتبق سوى المرحلة النهائية وهي تسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين وهو ما يتطلب أن تكثف المحافظات جهودها خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

وحدد المهندس شريف إسماعيل أولويات العمل التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز وفي مقدمتها ضرورة الإشراف المباشر من المحافظين علي عمل لجان التقنين ضمانًا للالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة وعدم تعطيل دورة العمل، مشيرًا إلي أهمية توفير جميع الإمكانات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، مع التأكيد علي عدم إهدار وقت هذه اللجان في ملفات تواجه مشكلات قانونية أو تنفيذية والبدء أولًا بالحالات الجاهزة للتقنين والتي تمثل 90 بالمائة من الطلبات.

وأكد إسماعيل، قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعي عن معدلات الأداء بالمحافظات ليتم رفعه للعرض علي القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا مهمتها حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المحافظات في ملف التقنين، وهذا ما قامت به طوال الفترة الماضية واستطاعت إنهاء أكثر من 25 مشكلة كانت تؤثر في معدلات التقنين.

وأشار إسماعيل إلى أنه من بين 279 ألف طلب تقنين تلقته المحافظات هناك 172 ألف طلب أثبت جدية حتى الآن ومهمة المحافظات هي تحويل هذه الطلبات إلي مرحلة استيفاء شروط التقنين من خلال الإسراع بإجراءات الفحص والمعاينة والتسعير وصولًا إلى تسليم العقود وفى الوقت نفسه تسليم لجنة إنفاذ القانون قرارات إزالة للحالات غير الجادة لضمها إلي الموجات القادمة للإزالة، وأضاف أنه حتى الآن لم يتم معاينة سوي أقل من 60 ألف حالة من إجمالى الطلبات الجادة وهو ما يتطلب جهدًا إضافيًا من المحافظات خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات المعاينة والتسعير.

اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، قال إن اللجنة تعمل على دعم المحافظات ومساندتها في أداء مهمتها وفى الوقت نفسه تشجيع المواطن على تقنين وضعه.

مؤكدًا أنه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم الانتهاء من إعداد كتاب دوري شامل تم إرساله إلي كافة المحافظات وتضمن 39 توصية صدرت من اللجنة خلال الفترة الماضية وتشمل كل خطوات التقنين وطرق التعامل مع المشكلات التي تواجه اللجان، وذلك حتى تكون تلك التوصيات تحت نظر السادة المحافظين الجدد ومعاونيهم خلال التعامل مع طلبات التقنين.

وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى أن هناك 8 تسهيلات قدمتها اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء كان هدفها الأساسي تشجيع المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، ومنها منح المحافظين سلطة تخفيض مقدم التقنين ومد فترة سداد الأقساط، بالإضافة إلى الاتفاق مع البنك المركزي علي تثبيت الفائدة طوال فترة سداد الأقساط.

وقال عبدالله إن رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل شدد خلال الاجتماع مع السادة المحافظين على عدد من النقاط أولها الالتزام بخطة عمل واضحة وأولويات وبتوقيتات محددة وملزمة لكل لجان التقنين ومتابعتها بشكل مباشر ومحاسبة كل من يخالفها دون مبرر.

الثاني التأكيد على عدم التهاون في تحصيل حق الدولة، وفي الوقت نفسه عدم المغالاة في التسعير بما يحمل المواطن أعباء غير مستحقة.

الثالث ضرورة قيام مكاتب المساحة بالمحافظات بتدقيق كل الطلبات ميدانيا على أرض الواقع وعدم القيام بأعمال المساحة مكتبيًا.

الرابع العمل على زيادة معدلات إصدار العقود خلال الفترة القادمة وبمعدلات تعكس الجدية من المحافظات في تقنين الأوضاع.

الخامس التأكيد على تأمين العقود ضد التزوير بجميع السبل التي حددتها اللجنة في توصياتها السابقة وفي الكتاب الدوري.

السادس الحرص على استخدام المحافظات لنسبة الـ20 بالمائة المخصصة لها من إجمالي متحصلات التقنين في المشروعات الخدمية التي تستهدف مصالح المواطنين وتحسين الخدمات، وليس في سداد مصروفات جارية.
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