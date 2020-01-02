يقى من الحمى.. ٩ فوائد لتناول السماق

هناك بعض الفوائد العديدة لتناول السماق لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية بعض الفوائد التى يحتوى عليها السماق.
يحتوي على :
١_فيتامين C / اوميغا 3 / مضادات اكسدة / البوتاسيوم / الكالسيوم / الماغنيسيوم / الفسفور/ زيوت طيارة
٢- يساهم في علاج التهابات المفاصل
٣- له القدرة على خفض درجة حرارة الجسم ومقاومة الحمى
٤- له خصائص مضادة للبكتيريا و الميكروبات ويستطيع محاربة بكتيريا السالمونيلا
٥- يساهم في خفض مستوى السكر المرتفع في الدم بشكل ملحوظ
٦- مدر للبول و يحسن وظائف الكلى
٧- يساعد على التخلص من اضطرابات المعدة و الأمعاء وعسر الهضم
٨- يساعد على زيادة إدرار الحليب في حالات الرضاعة الطبيعية
٩- يساعد الجسم في التخلص من السموم
يحتوي على :
١_فيتامين C / اوميغا 3 / مضادات اكسدة / البوتاسيوم / الكالسيوم / الماغنيسيوم / الفسفور/ زيوت طيارة
٢- يساهم في علاج التهابات المفاصل
٣- له القدرة على خفض درجة حرارة الجسم ومقاومة الحمى
٤- له خصائص مضادة للبكتيريا و الميكروبات ويستطيع محاربة بكتيريا السالمونيلا
٥- يساهم في خفض مستوى السكر المرتفع في الدم بشكل ملحوظ
٦- مدر للبول و يحسن وظائف الكلى
٧- يساعد على التخلص من اضطرابات المعدة و الأمعاء وعسر الهضم
٨- يساعد على زيادة إدرار الحليب في حالات الرضاعة الطبيعية
٩- يساعد الجسم في التخلص من السموم