يقى من الحمى.. ٩ فوائد لتناول السماق

هناك بعض الفوائد العديدة لتناول السماق لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية بعض الفوائد التى يحتوى عليها السماق.



يحتوي على :

١_فيتامين C / اوميغا 3 / مضادات اكسدة / البوتاسيوم / الكالسيوم / الماغنيسيوم / الفسفور/ زيوت طيارة

٢- يساهم في علاج التهابات المفاصل

٣- له القدرة على خفض درجة حرارة الجسم ومقاومة الحمى

٤- له خصائص مضادة للبكتيريا و الميكروبات ويستطيع محاربة بكتيريا السالمونيلا

٥- يساهم في خفض مستوى السكر المرتفع في الدم بشكل ملحوظ

٦- مدر للبول و يحسن وظائف الكلى

٧- يساعد على التخلص من اضطرابات المعدة و الأمعاء وعسر الهضم

٨- يساعد على زيادة إدرار الحليب في حالات الرضاعة الطبيعية

٩- يساعد الجسم في التخلص من السموم