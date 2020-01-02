ربنا يكملك بعقلك .. محمود العسيلى يوجه رسالة لـ مطرب سالمونيلا

وجه الفنان محمود العسيلي عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام، الشكر لـ تميم يونس بسبب ظهوره في أغنيته الأخيرة "سالمونيلا والتى تم طرحها أمس.



ونشر "العسيلي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وهو يظهر في الأغنية بصحبة "تميم"، وعلق قائلًا: "شكرا تميم على اللذاذة والأغنية الخطيرة دي، ربنا يكملك بعقلك يا حبيبي".



وأغنية "سالمونيلا" من كلمات وإخراج تميم يونس، وتوزيع محمد زهير وبالاشتراك مع محمد الفرا.



أغنية "سالمونيلا" ثاني أغاني تميم يونس بعد أغنية "إنتي أي كلام" التي قدمها في 2019.