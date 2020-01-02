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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يوقع عقود شراء أحدث أجهزة أشعة لمستشفيات الجامعة

الخميس 02/يناير/2020 - 06:59 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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قســــم التعليم
قام الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة بتوقيع عقود شراء أحدث أجهزة الأشعة بتبرع من الدكتور هانى توفيق الجمل لمستشفيات جامعة المنوفية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية ومحمد سعيد مدير عام المشتريات بالمستشفيات الجامعية.

وتقدم رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للدكتور هانى الجمل على تبرعه الكريم بقيمة هذه الأجهزة موضحا أن هذه الأجهزة عبارة عن أحدث جهاز أشعة مقطعة Multislice CT 128 وأحدث جهاز أشعة ديجيتال ووحدة MiniPacs وهى وحدة متخصصة لربط قسم الأشعة بكل أجهزته في وحدة واحدة وهو ما يسهل علي الأطباء في عملهم والرجوع إلى الفحوصات المختلفة للمريض التى قام بإجراءها في أى وحدة من وحدات الأشعة وتبلغ قيمة شراء هذه الأجهزة تقريبا 11 مليون جنيه وجارى حاليا إتخاذ باقي إجراءات الموافقات اللازمة للشراء والتوريد.

ومن جانبه أعرب عميد الكلية عن خالص شكره وتقديره إلى معالي رئيس الجامعة علي دعمه الدائم لكلية الطب والمستشفيات الجامعية، كما توجه بالشكر للدكتور هانى الجمل على تبرعه الكريم وتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية.

وأشار إلي أن هذه الأجهزة ستمثل طفرة هائلة في خدمة فحوصات الأشعة للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية.
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