رغم الرجيم .. 4 عادات تتسبب فى زيادة الوزن

تضاعفت السمنة في العالم ثلاث مرات تقريبًا على مدار الأربعين عامًا الماضية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية . يمكن أن يكون فقدان الوزن أمرًا صعبًا للغاية.



إليك 4 أشياء تمنع من فقدان الوزن رغم الرجيم القاسى يقدمها موقع باريت سايد



1. تخطي الإفطار



إذا تخطيت وجبتك في الصباح، فأنت أكثر عرضة للإحباط في وقت الغداء وتناول المزيد.



2. عدم شرب كمية كافية من الماء



شرب الماء يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية كما أن شرب أكثر من لتر واحد من الماء يوميًا إلى خسارة 2 كجم من الوزن.



3. الأكل المتأخر في المساء



تؤكد الدراسات أنه من الأفضل تجنب الوجبات المتأخرة لأنه يتم تخزينها على شكل دهون لذا حاولى الابتعاد عن الثلاجة قبل وقت النوم مباشرة.



4. الحرمان من النوم



إن حرمانك من النوم يؤثر حقًا على وزنك و تباطؤ عملية الأيض. لذا حاولي النوم لمدة 7 ساعات على الأقل كل يوم.

