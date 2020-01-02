بعد طرده من بيراميدز.. الإسماعيلي يتوصل لاتفاق نهائى مع ديسابر

نجح مسئولو نادى الإسماعيلى فى الوصول إلى اتفاق مع الفرنسى سباتيان ديسابر لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.



وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من جانب مسئولى الإسماعيلى مع الفرنسي ديسابر لتولى تدريب الفريق خلفا للصربي ميودراج الذى رحل عن قلعة الدراويش بسبب سوء النتائج.



وكان أدهم السلحدار تولى تدريب الإسماعيلى بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية ونجح فى الوصول بالفريق إلى بر الأمان، وباتت فرصة جيدة فى التواجد الجهاز الفنى الجديد للدراويش.



يذكر أن ديسابر تم إقالته من تدريب بيراميدز قبل عدة أيام بسبب سوء النتائج.



أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على الأداء التحكيمي في مباراة الفريق أمام إنبي، التي أقيمت أمس.



وتعادل الإسماعيلي مع إنبي بهدفٍ لمثله، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



بيان الإسماعيلي

بادئ ذي بدء يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى دومًا على دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقتها المختلفة إلا ما حدث اليوم من حكم مباراة الاسماعيلى وإنبى أقل ما يقال عليه إنه فجر تحكيمي وظلم واضح للنادى الإسماعيلى، حيث قام الحكم باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد الإسماعيلى لا أساس لها من الصحة، وتغاضى عن احتساب ضربتى جزاء صحيحتين لصالح نادي الإسماعيلي بشهادة جميع من تابع اللقاء، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة مما آثر على نتيجتها.



وحيث إن الظلم التحكيمى الذى تعرض له نادى الإسماعيلى اليوم هو استمرارًا لمسلسل طويل من الظلم التحكيمي حيث إن النادى الإسماعيلى هو أكثر فريق احتسبت عليه ضربات جزاء هذا الموسم.



وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ما تعرض إليه فريقه في مباراة اليوم تجاوز كل الحدود وأكد بما لا يدع مجال للشك أن الأخطاء التحكيمية التي احتسبت ضد الفريق هى متعمدة وهناك سوء نية واضح للإضرار بالنادى الإسماعيلى.



الأمر الذي دعا مجلس إدارة النادي بالتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة ومعاونيه طالب فيه الاتحاد المصرى لكرة القدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق في تلك الوقائع مع اتخاذ قرارات صارمة ضد حكم المباراة ومعاونيه ووقفهم لنهاية الموسم وذلك لمنع وقوع تلك الأخطاء مستقبلًا مع تحري الدقة في اختيار الحكام للمباريات القادمة وذلك لإرساء العدل بين جميع الفرق دون تمييز إرساء قواعد العدالة والإنصاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة بمسابقة الدورى.



وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أنه بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية لحفظ حقوق النادي في حالة عدم الاستجابة للطلبات سالفة البيان بعالية.



– وإذ يؤكد مجلس الإدارة أنه لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادى وعدم تكرار تلك المهزلة.



– ويؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب رد فعل الاتحاد المصري لكرة القدم حيال الظلم التحكيمى الذى يتعرض له النادى الاسماعيلى والقرارات التي سوف يتخذها الاتحاد المصرى لكرة القدم ردًا على الاحتجاج المقدم ضد حكم المباراة ومعاونيه.

