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رياضة

رسميًا.. إصابة نجم أرسنال بقطع في الرباط الصليبي وغيابه 9 أشهر

الخميس 02/يناير/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي بشكل رسمي اليوم الخميس، عن إصابة مدافعه كالوم تشامبرز، بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لمدة تتراوح إلى 9 أشهر.

وحسب بيان نشره الموقع الرسمي لنادي أرسنال: "تعرض تشامبرز لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 شهور".

وأضاف البيان: "أصيب تشامبرز بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى وخضع بالفعل لعملية جراحية ناجحة في لندن".

وتعرض تشامبرز للإصابة خلال مباراة أرسنال وتشيلسي، والتي "أقيمت أمس من منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي".

وشارك تشامبرز في 18 مباراة هذا الموسم مع أرسنال، ونجح في التسجيل مرة وصناعة 4 أهداف".
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